Мосгорсуд перевёл под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова, пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-секретаря суда Ульяну Солопонову.

«Суд отказал в ходатайстве следователя о продлении Пирумову меры пресечения в виде содержания под стражей, избрав в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 ноября», — сказала она.

7 августа Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако остался под стражей в рамках другого уголовного дела.

В 2017 году суд назначил Пирумову 1,5 года колонии по «делу реставраторов» и отпустил, засчитав ему проведённое в СИЗО время.

Приговор был дважды обжалован Генеральной прокуратурой, и в январе 2019 года Мосгорсуд увеличил срок до трёх лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа — с 300 тыс. до 1 млн рублей.