Бывший замминистра культуры Пирумов освобождён по УДО

Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако останется под стражей в рамках другого уголовного дела.

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Пирумова удовлетворить», — цитирует Интерфакс решение суда.

Отмечается, что экс-замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела, по которому он был арестован в прошлом году.

Пирумов и ещё несколько человек были задержаны по подозрению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в 2016 году.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии по «делу реставраторов» и тут же отпустил, зачтя проведённое им время в СИЗО.

Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трёх лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа — с 300 тыс. до 1 млн рублей.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже.

В апреле 2019 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.