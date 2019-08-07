Бывший замминистра культуры Пирумов освобождён по УДО
- РИА Новости
«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Пирумова удовлетворить», — цитирует Интерфакс решение суда.
Отмечается, что экс-замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела, по которому он был арестован в прошлом году.
Пирумов и ещё несколько человек были задержаны по подозрению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в 2016 году.
В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии по «делу реставраторов» и тут же отпустил, зачтя проведённое им время в СИЗО.
Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трёх лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа — с 300 тыс. до 1 млн рублей.
В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже.
В апреле 2019 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.