Бывший замминистра культуры Пирумов освобождён по УДО

Короткая ссылка
Бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов был условно-досрочно освобождён по так называемому делу реставраторов, однако останется под стражей в рамках другого уголовного дела.
Бывший замминистра культуры Пирумов освобождён по УДО
  • РИА Новости

«Ходатайство об условно-досрочном освобождении осуждённого Пирумова удовлетворить», — цитирует Интерфакс решение суда. 

Отмечается, что экс-замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела, по которому он был арестован в прошлом году.

Пирумов и ещё несколько человек были задержаны по подозрению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, в 2016 году.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии по «делу реставраторов» и тут же отпустил, зачтя проведённое им время в СИЗО.

Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трёх лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа — с 300 тыс. до 1 млн рублей.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже.

В апреле 2019 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить