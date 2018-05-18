Защита просит отпустить Пирумова под домашний арест
Защита просит поместить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова под домашний арест.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Просим избрать меру в виде домашнего ареста или под личное поручительство академика Евгения Велихова», — сказал адвокат.
Ранее стало известно, что Пирумов планировал получить британскую визу и уехать.
Бывший замминистра проходит по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже. Он был задержан 17 мая.
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