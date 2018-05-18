Защита просит отпустить Пирумова под домашний арест

Защита просит поместить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Просим избрать меру в виде домашнего ареста или под личное поручительство академика Евгения Велихова», — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что Пирумов планировал получить британскую визу и уехать.

Бывший замминистра проходит по делу о хищении как минимум 450 млн рублей в Эрмитаже. Он был задержан 17 мая.