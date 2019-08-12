В СК сообщили об аресте открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В СК заявили, что житель Тюмени, открывший стрельбу по сотрудникам Росгвардии, был арестован.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Предъявлено обвинение 49-летнему жителю города Тюмени в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)... Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

По данным следствия, ночью 10 августа 2019 года обвиняемый, вооружённый двумя ножами, травматическим и сигнальным пистолетами, произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в сотрудников Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Позднее СК возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом.