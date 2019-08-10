СК возбудил дело после ранения сотрудника Росгвардии в Тюмени

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, напавшего на сотрудников Росгвардии. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Тюмени по признакам преступления... «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

По данным СК, 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили подозреваемого, ехавшего на велосипеде, для проверки. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесополосе, откуда произвёл несколько выстрелов по правоохранителям из травматического пистолета.

Один из росгвардейцев был ранен. Подозреваемого задержали, применив табельное оружие. В ходе досмотра у него обнаружили два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.