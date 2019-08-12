На восстановление завода в Дзержинске выделили 1,5 млрд рублей
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«Дополнительное финансирование будет направлено на полномасштабное возобновление и обновление производства и позволит предприятию выполнить гособоронзаказ и обязательства перед партнёрами», — заявили в пресс-службе.
Средства будут предоставлять в несколько этапов и распределять по нескольким основным направлениям.
Часть денег госкорпорация направит на возмещение ущерба.
Ранее стали известны сроки завершения восстановительных работ в Дзержинске.
1 июня на территории предприятия произошла серия взрывов. По факту ЧП СК России возбудил уголовное дело.