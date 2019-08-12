Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП в Тульской области

Автомобиль ФСИН попал в ДТП в Тульской области, три человека погибли, ещё один пострадал.

«ДТП произошло на 82-м км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств погибли трое, четверо пострадали», — цитирует ТАСС заместителя начальника пресс-службы УМВД региона Сергея Сергейчева.

По его словам, все погибшие — сотрудники белгородской ФСИН.

ДТП произошло, когда машина ФСИН поворачивала на Т-образном перекрёстке на зелёный сигнал светофора. В это время в неё врезался внедорожник, ехавший на красный свет, он задел ещё два автомобиля.

Причины произошедшего выясняются.

10 июня пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.