Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП в Тульской области

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Автомобиль ФСИН попал в ДТП в Тульской области, три человека погибли, ещё один пострадал.
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП в Тульской области
  • РИА Новости

«ДТП произошло на 82-м км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. По предварительным данным, в результате столкновения транспортных средств погибли трое, четверо пострадали», — цитирует ТАСС заместителя начальника пресс-службы УМВД региона Сергея Сергейчева.

По его словам, все погибшие — сотрудники белгородской ФСИН. 

ДТП произошло, когда машина ФСИН поворачивала на Т-образном перекрёстке на зелёный сигнал светофора. В это время в неё врезался внедорожник, ехавший на красный свет, он задел ещё два автомобиля.

Причины произошедшего выясняются.

10 июня пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой. 

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.

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