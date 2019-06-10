Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой

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Пять сотрудников МЧС пострадали в результате столкновения грузовика с автомобильной колонной ведомства в Тульской области.
Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и лёгкой степени тяжести они направлены в больницу», — указали в министерстве.

Как отмечает агентство, колонна направлялась в Крым для проведения плановых работ по разминированию территории. Когда четыре автомобиля из колонны совершили техническую остановку, в них врезалась фура.

В результате столкновения две машины ведомства получили повреждения, из-за которых больше не могут продолжать движение.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП в Иркутске.

В марте URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.

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