Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой

Пять сотрудников МЧС пострадали в результате столкновения грузовика с автомобильной колонной ведомства в Тульской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и лёгкой степени тяжести они направлены в больницу», — указали в министерстве.

Как отмечает агентство, колонна направлялась в Крым для проведения плановых работ по разминированию территории. Когда четыре автомобиля из колонны совершили техническую остановку, в них врезалась фура.

В результате столкновения две машины ведомства получили повреждения, из-за которых больше не могут продолжать движение.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП в Иркутске.

В марте URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.