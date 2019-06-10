Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и лёгкой степени тяжести они направлены в больницу», — указали в министерстве.
Как отмечает агентство, колонна направлялась в Крым для проведения плановых работ по разминированию территории. Когда четыре автомобиля из колонны совершили техническую остановку, в них врезалась фура.
В результате столкновения две машины ведомства получили повреждения, из-за которых больше не могут продолжать движение.
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В марте URA.RU сообщало, что в результате крупного ДТП в Свердловской области погибли два человека.