Число жертв ДТП под Новороссийском возросло до четырёх

После ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля скончался ещё один ребенок. Об этом сообщили в Минздраве Краснодарского края.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, продлить жизнь ребёнка, доставленного в крайне тяжёлом состоянии с места ДТП, удалось лишь на несколько дней. Полученные в результате происшествия травмы оказались несовместимыми с жизнью», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что, по состоянию на 12:00 12 августа, после происшествия выписаны 35 пострадавших, ещё восемь остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля.

После аварии 44 пострадавших были госпитализированы.