Опрос выявил главное для россиян событие 1989 года

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Более половины россиян считают самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого «Левада-центром».
Опрос выявил главное для россиян событие 1989 года
  • РИА Новости

Согласно предоставленным данным, 56% россиян считают завершение вывода советских войск из Афганистана самым важным событием 1989 года.

Вторым по значимости событием стало падение Берлинской стены (24%), третье место заняли забастовки шахтёров (19%). 

Также россияне перечислили среди важных событий конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха (15%) и первую встречу экс-президента СССР Михаила Горбачёва и президента США Джорджа Буша-старшего (11%). 

Опрос проводился 18—24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке 1605 человек старше 18 лет в 137 населённых пунктах 50 субъектов России. 

Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. 

В июне опрос «Левада-центра» показал, какие школьные предметы россияне считают главными. 

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