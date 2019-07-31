В Госдуме прокомментировали результаты опроса об отношении россиян к ВМФ

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 67% россиян считают Военно-морской флот России самым сильным в мире.
В Госдуме прокомментировали результаты опроса об отношении россиян к ВМФ
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Данная статистика обусловлена реальным положением дел и прогрессивностью флота. На сегодняшний день обновление идёт по многим статьям», — заявил он.

В частности, по словам депутата, будут введены в эксплуатацию восемь подводных ракетоносцев проекта «Борей», 54 надводных корабля, 16 подводных лодок различных модификаций.

Швыткин также отметил усиление Черноморского флота.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News оценил модернизацию российского флота.

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