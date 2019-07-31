В Госдуме прокомментировали результаты опроса об отношении россиян к ВМФ
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- РИА Новости
«Данная статистика обусловлена реальным положением дел и прогрессивностью флота. На сегодняшний день обновление идёт по многим статьям», — заявил он.
В частности, по словам депутата, будут введены в эксплуатацию восемь подводных ракетоносцев проекта «Борей», 54 надводных корабля, 16 подводных лодок различных модификаций.
Швыткин также отметил усиление Черноморского флота.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Nation News оценил модернизацию российского флота.