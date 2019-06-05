Россияне назвали самые важные школьные предметы

Россияне рассказали о самых важных школьных предметах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый «Левада-Центром».

По мнению респондентов, в настоящее время необходимо больше внимания уделять преподаванию русского языка и истории. За углублённое изучение каждого из них проголосовали 43% россиян.

Второе место занимает математика (39%), третье — родной язык и литература (32%).

Большее внимание к иностранным языкам хотели бы видеть 29% участников исследования, к информатике и компьютерной грамотности, физике, химии и биологии — 21%.

Ранее «Реальное время» сообщало, что министр просвещения России и президент Татарстана Рустам Минниханов провели встречу в казанском Кремле.