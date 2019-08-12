Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Следственным отделом ОМВД России по г. о. Шаховская Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — указала Волк.

Отмечается, что, по данным ведомства, водитель грузовика при движении в сторону Москвы совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями. После этого одна из машин, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с микроавтобусом и съехала в кювет с последующим опрокидыванием.

«Водитель фуры задержан в порядке ст. 91 УПК России. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — отметила представитель МВД.

Ранее в результате аварии на Рижском шоссе в Московской области погибли пять человек, включая двоих детей, и ещё семеро пострадали.

В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.