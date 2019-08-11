Прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП в Подмосковье с 5 погибшими

Подмосковная прокуратура взяла на контроль проверку после ДТП с пятью погибшими в Шаховском районе.

«Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья», — приводит РИА Новости сообщение надзорного ведомства.

В региональном Минтрансе сообщили, что в 19:50 мск на 159-м километре Рижского шоссе под г.о. Шаховская произошло столкновение грузовика, микроавтобуса и легкового авто.

«По предварительной информации, фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на Рижском шоссе в Московской области погибли пять человек, включая двух детей.