Число жертв ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по области.
«В результате ДТП пять человек погибли, восемь получили травмы», — указал собеседник.
Уточняется, что среди пострадавших также есть один ребёнок.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля на Рижском шоссе погибли четыре человека, а травмы получили семь.
В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.