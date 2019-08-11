Число жертв ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти

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В результате аварии на Рижском шоссе в Московской области погибли пять человек, включая двух детей.
Число жертв ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по области.

«В результате ДТП пять человек погибли, восемь получили травмы», — указал собеседник.

Уточняется, что среди пострадавших также есть один ребёнок.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля на Рижском шоссе погибли четыре человека, а травмы получили семь.

В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.

В апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.

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