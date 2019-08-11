Четыре человека погибли в результате ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли и ещё семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля в Подмосковье.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

«Сегодня около 19:15 мск на 159-м км Рижского шоссе произошло столкновение трёх транспортных средств... легковой автомобиль, микроавтобус и грузовик. По предварительным данным, четыре человека погибли и ещё семь пострадали», — сказал собеседник.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают причину ДТП и его виновника.

Ранее в Тамбовской области при столкновении микроавтобусов погибли пять человек.

В июне портал «Юга.ру» передавал, что в Ставропольском крае после ДТП с участием микроавтобуса были госпитализированы шесть человек.