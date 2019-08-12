СК начал проверку после гибели рабочего на руднике в Якутии

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Следователи приступили к проверке по факту гибели человека в результате обрушения горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.
СК начал проверку после гибели рабочего на руднике в Якутии
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в подземном руднике «Сарылах» Оймяконского района и гибели рабочего», — отмечается в заявлении.

Как указывают следователи, к настоящему моменту установлено, что при производстве работ на глубине около 500 м произошёл обвал горной породы, в результате чего погиб один рабочий предприятия, 1978-го года рождения.

Ранее в Оймяконском районе Якутии извлекли из-под завалов тело горнорабочего угольной шахты «Сарылах».

В июле стало известно, что обрушение горной породы произошло на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области.

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