Белых оценил возможность обращения с просьбой о помиловании

Короткая ссылка
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за взяточничество, прокомментировал в разговоре с RT возможность обращения с просьбой о помиловании.
Белых оценил возможность обращения с просьбой о помиловании
  • РИА Новости

«Понимаете, помилование чисто юридически предполагает то, что человек раскаивается в содеянном. Если бы существовал формат, при котором президент мог помиловать по собственному решению… Но мне, который доказывал свою невиновность и собирается её доказывать в дальнейшем, говорить: «Ну ладно, забыли, виноват», — а самому держать скрещённые пальцы... Неправильно это», — заявил Белых.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

В начале февраля суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить