Белых оценил возможность обращения с просьбой о помиловании

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за взяточничество, прокомментировал в разговоре с RT возможность обращения с просьбой о помиловании.

«Понимаете, помилование чисто юридически предполагает то, что человек раскаивается в содеянном. Если бы существовал формат, при котором президент мог помиловать по собственному решению… Но мне, который доказывал свою невиновность и собирается её доказывать в дальнейшем, говорить: «Ну ладно, забыли, виноват», — а самому держать скрещённые пальцы... Неправильно это», — заявил Белых.

Экс-губернатор Кировской области был задержан в июне 2016 года. По версии следствия, в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс.

В начале февраля суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в размере 48 млн рублей.

Подробнее — в материале RT.