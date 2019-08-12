Под Красноярском найдена четыре туриста с признаками отравления газом

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На берегу реки Ангары под Красноярском в туристической палатке обнаружены тела четырёх человек с признаками отравления газом.
Под Красноярском найдена четыре туриста с признаками отравления газом
  • РИА Новости

«На левом берегу Ангары в районе поселка  Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырёх человек с признаками отравления газом», — говорится в сообщении Главного следственного управления Следственного комитета по региону. 

Отмечается, что в настоящий момент следователи проводят проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В апреле в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело после отравления шести человек угарным газом

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