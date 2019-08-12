Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 33

Число пострадавших от взрывов боеприпасов в воинской части в Ачинском районе выросло до 33. Об этом говорится в официальном сообщении регионального Министерства здравоохранения.

«Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле в п. Каменка Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате первой волны взрывов, произошедшей 5 августа, пострадали 15 человек, из них один погиб на месте. После подрывов снарядов, произошедших 9 августа, за медицинской помощью обратились 18 человек.

11 августа руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали. Спасатели задействовали три пожарных танка. Проливку территории склада с боеприпасами провели самолёты Ил-76.