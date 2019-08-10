В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Ачинском
- РИА Новости
«Это очень опасные и сложные работы. Их выполняет Министерство обороны. Пока мы взяли тайм-аут ещё на сутки. Ещё сутки будет продолжаться активное тушение», — цитирует его РИА Новости.
Также Лисин сообщил, что спасатели задействовали три пожарных танка с целью тушения военного арсенала в деревне Каменка.
Взрывы на складе в Ачинском районе произошли 5 августа и спустя четыре дня возобновились из-за попадания молнии.
По последним данным, в результате новых взрывов пострадали по меньшей мере 12 человек.