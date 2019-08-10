В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Ачинском

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Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин полагает, что работы по тушению возгорания на складе боеприпасов в Ачинском районе могут занять ещё сутки.
В МЧС назвали сроки тушения склада боеприпасов под Ачинском
  • РИА Новости

«Это очень опасные и сложные работы. Их выполняет Министерство обороны. Пока мы взяли тайм-аут ещё на сутки. Ещё сутки будет продолжаться активное тушение», — цитирует его РИА Новости.

Также Лисин сообщил, что спасатели задействовали три пожарных танка с целью тушения военного арсенала в деревне Каменка.

Взрывы на складе в Ачинском районе произошли 5 августа и спустя четыре дня возобновились из-за попадания молнии.

По последним данным, в результате новых взрывов пострадали по меньшей мере 12 человек

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