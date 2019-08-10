Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 12

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По последним данным Минздрава Красноярского края, 12 человек обратились за помощью к медикам после взрывов на военном складе в Ачинском районе. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до 12
  • РИА Новости

«По данным краевого Минздрава на 12:00 (08:00 мск) 10 августа, за медицинской помощью обратились 12 человек из деревни Каменки, все взрослые», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в том числе четырёх человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

При этом восемь человек отпустили на амбулаторное лечение после того, как их осмотрели медики.

Ранее в МЧС сообщили об 11 пострадавших в результате взрывов в Ачинском районе. 

По данным спасательного ведомства, на военном складе под Ачинском продолжается пожар.

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