На военном складе под Ачинском продолжается пожар

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Спасатели продолжают тушение пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, для ликвидации последствий ЧП привлечена тяжёлая военная техника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожар на арсенале продолжается. В том смысле, что дым и температурный режим, который за время основного горения набрали арсенал и полигон, будет продолжаться ещё значительное время», — заявил начальник краевого главка МЧС Игорь Лисин.

Он также сообщил о приостановке строительных работ в близлежащей деревне Каменке, пострадавшей в результате взрывов.

«Сапёры продолжают работать... Мирное население пока не допускается, работают только военные», — уточнил он.

По его словам, режим чрезвычайной ситуации в районе будет снят после окончательной ликвидации последствий ЧП.

В пресс-службе Центрального военного округа, в свою очередь, сообщили, что самолёт Ан-142 «Руслан» перебросил из Свердловской области в Красноярский край дополнительную тяжёлую военную технику.

«В аэропорту Красноярска происходит разгрузка инженерных машин разграждения (ИМР-2), специальной пожарной машины (СПМ-7) на базе танка, а также дополнительных беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Ранее число пострадавших при подрыве боеприпасов под Ачинском достигло 11 человек.

Утром 10 августа к разведке территории склада боеприпасов привлекли беспилотники «Орлан-10».

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