Число пострадавших при подрыве боеприпасов под Ачинском возросло до 11

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В больницу обратился ещё один пострадавший в результате новых взрывов боеприпасов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщили в региональном главке МЧС.

«Ещё один пострадавший у нас зарегистрирован в больнице Назарово, он обратился туда, это житель Каменки», — цитирует ТАСС главу ведомства Игоря Лисина.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения при этом уточнили, что из 11 пострадавших четверо были госпитализированы.

«На утро субботы — 11 пострадавших, из них четверо госпитализированы», — приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы Зои Масленниковой.

По её словам, семи пострадавшим была оказана необходимая помощь, они были отпущены домой.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

9 августа во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском произошёл подрыв снаряда.

В Центральном военном округе сообщили, что новый пожар на военном складе под Ачинском произошёл после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.

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