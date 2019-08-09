Пожар на военном складе под Ачинском произошёл из-за попадания молнии

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Пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
Пожар на военном складе под Ачинском произошёл из-за попадания молнии
  • Reuters

«9 августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стелаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошело воспламенение боеприпаса с последующим подрывом», — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО, поступившем в RT.

Отмечается, что в результате подрыва получил незначительные травмы, порезы стеклом, сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада.

Ранее сообщалось, что во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском произошёл подрыв снаряда.

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