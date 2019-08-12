Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка

Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.

«Если бы мама поменьше истерик закатывала, всё бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. Это духовенство может разбираться. Это не процедура, а таинство», — заявил священник.

По его словам, он выполнял свой «пасторский долг» и действовал согласно правилам православной церкви, трижды окуная ребёнка с головой в купель в ходе таинства, в то время как родители оказались недостаточно воцерковлёнными.

«Надо сказать, что родители и родственники оказались людьми абсолютно невоцерковленными, далёкими от церковной жизни... Вы знаете, маме, наверное, просто скучно, у неё, наверное, много свободного времени и ей нечего делать. И она закатила истерику, хотя ничего страшного не произошло», — сказал он.

Фотий отметил, что подобные случаи часто происходят во время крещения детей, так как крещение — это стресс для них.

«Бывает, что не только мамы истерики закатывают, в обморок падают. Я считаю ничего экстраординарного не произошло. Воды ребенок не глотался, об стенки купели не ударился», — подчеркнул игумен.

Ранее в Гатчинской епархии отстранили Фотия от служения на один год после инцидента на крещении в Покровском храме.

Администрация Гатчинского района Ленинградской области начала проверку по факту случившегося.