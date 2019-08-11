В Ленобласти начали проверку из-за грубого поведения священника
- © СК РФ
«Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», — цитирует представителя администрации ТАСС.
По данным агентства, инцидент произошёл в Покровском храме Мариенбурга.
Уточняется, что на распространённом в сети видео запечатлено, как священник грубо окунает ребёнка в воду, а также не отдаёт ребёнка матери, пытающейся вмешаться в ситуацию.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «женщины слабее умом мужчин». В июле в беседе с kp.ru он прокомментировал это заявление.