В Ленобласти начали проверку из-за грубого поведения священника

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Администрация Гатчинского района Ленинградской области начала проверку после инцидента со священником, допустившим жестокое обращение с ребёнком во время индивидуального крещения.
В Ленобласти начали проверку из-за грубого поведения священника
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«Руководство администрации уже поставлено в курс данного инцидента. Мы разбираемся в ситуации, будем делать свои выводы», — цитирует представителя администрации ТАСС.

По данным агентства, инцидент произошёл в Покровском храме Мариенбурга.

Уточняется, что на распространённом в сети видео запечатлено, как священник грубо окунает ребёнка в воду, а также не отдаёт ребёнка матери, пытающейся вмешаться в ситуацию.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что «женщины слабее умом мужчин». В июле в беседе с kp.ru он прокомментировал это заявление.

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