Священник прокомментировал свои слова о «женском уме»

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё заявление о том, что «женщины слабее умом мужчин».

«Их слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят... Но мы над ними смеёмся, когда они эти качества проявляют», — сказал он.

По словам отца Димитрия, «женский ум для другого создан».

«Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии», — заключил священник.

Ранее заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе оценил мнение Димитрия Смирнова относительно умственных способностей женщин.