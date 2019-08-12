Священник из Гатчины отстранён от служения после инцидента на крещении

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Игумен Фотий (Нечепоренко), допустивший жестокое обращение с ребёнком во время индивидуального крещения в Покровском храме Мариенбурга, отстранён от служения на один год, сообщили в Гатчинской епархии.

«В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшем 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме г. Гатчины... игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения», — говорится в заявлении пресс-службы.

В епархии принесли извинения родителям и крёстным ребёнка и выразили надежду, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни семьи.

Секретарь Гатчинской епархии отец Владимир Глазунов в беседе с телеканалом «360» отметил, что ранее уже были жалобы на игумена Фотия.

«Архиереи, все, кто это видел, все сотрудники пребывают в некотором шоке. Были некоторые моменты, жалобы на него. Но они были незначительные ранее», — рассказал он.

Ранее администрация Гатчинского района Ленинградской области начала проверку после инцидента во время крещения в Покровском храме.

На распространённом в сети видео запечатлено, как во время крещения священник грубо окунает ребёнка в воду и не отдаёт его матери, пытающейся вмешаться.

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