Задолжавшая 2 млрд рублей дворник из Подмосковья рассказала о ситуации

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, работавшая дворником на местном предприятии ЖКХ и задолжавшая почти 2 млрд рублей по вине мошенников, в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала подробности о своей ситуации.

По словам Бодровой, она одна растит ребёнка, а из-за проблем с задолженностью её недавно уволили с работы.

«Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребёнком», — заявила она.

Бодрова также сообщила, что уже обращалась к адвокату и у неё проводили обыск.

«Я ходила к адвокату, в суд подала... Я сижу на таблетках, нервный срыв», — рассказала женщина.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова взяла на личный контроль ситуацию с дворником из Воскресенска.

СМИ сообщали, что три года назад Светлана Бодрова пыталась устроиться на работу курьером в «некую столичную компанию». Её повезли к нотариусу, оформили на должность директора и соучредителя компании, а затем от её имени «заключили кредитный договор с банком... на сумму $32 млн».

Позднее «банк лопнул, а права востребования долгов перед банком перешли к агентству по страхованию вкладов».

В результате, по постановлению суда, Бодрову обязали выплатить долг в размере 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора.