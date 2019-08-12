Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

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Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.

Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«В настоящее время Васильев освобождён из изолятора, он решил не оставаться в больнице, а поехать лечиться домой, где у него есть все необходимые лекарства», — цитирует его ТАСС.

Мельников также подчеркнул, что ОНК и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет контролировать соблюдение прав Васильева и оказание ему медицинской помощи при необходимости.

Ранее Васильева выписали из больницы после оказания ему необходимой медицинской помощи.

Басманный суд Москвы на заседании 11 августа принял решение не арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве.

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