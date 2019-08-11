СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве

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Следственный комитет России попросил арестовать режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного ранее по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
СК попросил арестовать телережиссёра по делу о беспорядках в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Царёву.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Валерьевича», — заявила Царёва.

По её словам, Васильев подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 212 УК России.

Пресс-секретарь добавила, что самого подозреваемого в суд не доставили.

Как информирует Интерфакс, ранее Васильев был госпитализирован из ИВС в связи с проблемами со здоровьем.

Ранее СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Даниле Беглецу.

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