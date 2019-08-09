СК предъявил обвинение фигуранту дела о беспорядках в Москве Беглецу
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова.
«Даниле Беглецу предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК России — RT.). Вину он не признаёт», — сказал он.
Ранее аналогичное обвинение СК предъявил ещё одному фигуранту дела о беспорядках в Москве Сергею Фомину.
Как стало известно, уголовное дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля передано в центральный аппарат СК России.