Задержанного по делу о беспорядках в Москве выписали из больницы

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Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, выписали из больницы. Об этом информирует Следственный комитет России.
Задержанного по делу о беспорядках в Москве выписали из больницы
  • © СК РФ

По данным ведомства, во время проведения допроса к Васильеву допустили бригаду медиков из-за жалобы на состояние здоровья.

После осмотра Васильева врачи заявили об отсутствии препятствий для направления его в изолятор временного содержания.

При этом следователь не принимал решение отобрать препараты у подследственного, сообщили в СК.

10 августа Васильева госпитализировали. Следствие приняло решение не доставлять его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, а суд постановил оставить ходатайство без рассмотрения.

Указывается, что 11 августа Васильева выписали из больницы после оказания необходимой медпомощи.

«Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля», — подчеркнули в СК.

Ранее ТАСС передавал, что Васильева госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови.

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