Под Волгоградом в психбольницу вернули двух сбежавших осуждённых
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- РИА Новости
«В настоящее время осуждённые возвращены в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД по региону Антона Корнаухова.
Утром 11 августа из психиатрической больницы в селе Ложки Калачёвского района, отогнув решётки на окнах, сбежали двое осуждённых, находившихся на принудительном лечении в стационаре.
Беглецы были задержаны рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию.
В апреле в Туве поймали девять подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС).