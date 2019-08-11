Под Волгоградом в психбольницу вернули двух сбежавших осуждённых

В Калачёвском районе Волгограда нашли и вернули в стационар двух сбежавших из психиатрической больницы пациентов, осуждённых за убийство, грабёж и угон автомобиля.

«В настоящее время осуждённые возвращены в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД по региону Антона Корнаухова.

Утром 11 августа из психиатрической больницы в селе Ложки Калачёвского района, отогнув решётки на окнах, сбежали двое осуждённых, находившихся на принудительном лечении в стационаре.

Беглецы были задержаны рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию.

В апреле в Туве поймали девять подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС).