Под Волгоградом в психбольницу вернули двух сбежавших осуждённых

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В Калачёвском районе Волгограда нашли и вернули в стационар двух сбежавших из психиатрической больницы пациентов, осуждённых за убийство, грабёж и угон автомобиля.
Под Волгоградом в психбольницу вернули двух сбежавших осуждённых
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«В настоящее время осуждённые возвращены в медицинское учреждение», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД по региону Антона Корнаухова.

Утром 11 августа из психиатрической больницы в селе Ложки Калачёвского района, отогнув решётки на окнах, сбежали двое осуждённых, находившихся на принудительном лечении в стационаре.

Беглецы были задержаны рядом с хутором Ляпичев, они направлялись на железнодорожную станцию.

В апреле в Туве поймали девять подозреваемых, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС).

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