Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем

Истребители Су-33 и МиГ-31БМ Северного флота провели учебные ракетные стрельбы по мишеням на полигоне в акватории Баренцева моря. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в стрельбах, проходивших на высоте более 5 км, принимали участие 15 экипажей. В том числе опытные и молодые лётчики, которые прибыли в подразделения после окончания военных вузов год назад.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.