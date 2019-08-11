Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем
- РИА Новости
«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в стрельбах, проходивших на высоте более 5 км, принимали участие 15 экипажей. В том числе опытные и молодые лётчики, которые прибыли в подразделения после окончания военных вузов год назад.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.