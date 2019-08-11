Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем

Короткая ссылка
Истребители Су-33 и МиГ-31БМ Северного флота провели учебные ракетные стрельбы по мишеням на полигоне в акватории Баренцева моря. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.
Российские истребители провели стрельбы над Баренцевым морем
  • РИА Новости

«Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух — воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в стрельбах, проходивших на высоте более 5 км, принимали участие 15 экипажей. В том числе опытные и молодые лётчики, которые прибыли в подразделения после окончания военных вузов год назад. 

Ранее «Крыминформ» сообщало, что истребители Су-27 и Су-30 поразили наземные цели условного противника на полигоне Чауда под Феодосией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить