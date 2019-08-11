Военные инженеры России победили в конкурсе «Безопасный маршрут»
- РИА Новости
«Сегодня на полигоне под Тюменью определился победитель конкурса «Безопасный маршрут». Им стала команда российских военных инженеров», — приводит РИА Новости сообщение.
Второе место заняла команда Белоруссии, третье — разделили Вьетнам и Узбекистан.
Ранее российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр.
3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры.
С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах.