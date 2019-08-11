Военные инженеры России победили в конкурсе «Безопасный маршрут»

Команда военных инженеров России победила в конкурсе «Безопасный маршрут», который состоялся 11 августа на полигоне в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

РИА Новости

«Сегодня на полигоне под Тюменью определился победитель конкурса «Безопасный маршрут». Им стала команда российских военных инженеров», — приводит РИА Новости сообщение. Второе место заняла команда Белоруссии, третье — разделили Вьетнам и Узбекистан. Ранее российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр. 3 августа, как сообщал телеканал «Звезда», министр обороны России Сергей Шойгу открыл V Армейские международные игры. С 3 по 17 августа военнослужащие из 39 стран соревнуются на территориях десяти государств в 32 дисциплинах.