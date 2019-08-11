В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
- РИА Новости
В сообщении говорится, что водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.
Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.
«В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте», — заявили в ВСЖД.
Указывается, что ЧП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.