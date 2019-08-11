В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека

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В Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. 

Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения избежать не удалось.

«В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте», — заявили в ВСЖД.

Указывается, что ЧП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.

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