В Бурятии в ДТП с поездом погибли три человека

В Бурятии в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

РИА Новости

В сообщении говорится, что водитель машины выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения избежать не удалось. «В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира погибли на месте», — заявили в ВСЖД. Указывается, что ЧП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ. Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге возбудили дело по факту ДТП со смертельным исходом.