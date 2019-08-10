В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Ингушетии

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Врачи оценивают состояние двух пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в Ингушетии как крайне тяжёлое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Ингушетии
  • РИА Новости

«В результате взрыва на автозаправке в Сунже пострадали семь человек. Трое находятся в ожоговом центре города Грозного, двое из них крайне тяжёлые, степень поражения кожных покровов до 100%, ожоги внутренних органов», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, состояние ещё троих пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое, они находятся в Ингушской республиканской клинической больнице.

Ранее сообщалось, что на газовой заправке в Ингушетии произошёл взрыв, а результате которого пострадали шесть человек.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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