В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Ингушетии
- РИА Новости
«В результате взрыва на автозаправке в Сунже пострадали семь человек. Трое находятся в ожоговом центре города Грозного, двое из них крайне тяжёлые, степень поражения кожных покровов до 100%, ожоги внутренних органов», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, состояние ещё троих пострадавших оценивается как стабильно тяжёлое, они находятся в Ингушской республиканской клинической больнице.
Ранее сообщалось, что на газовой заправке в Ингушетии произошёл взрыв, а результате которого пострадали шесть человек.
Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.