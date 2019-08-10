В Ингушетии возбудили дело по факту взрыва на автозаправке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в городе Сунжа на севере Ингушетии, в результате которого шесть человек были госпитализированы с ожогами.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»)», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

По данным следствия, возгорание произошло в ёмкости для хранения при распределении сжиженного углеводородного газа.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на региональное МВД, взрыв мог произойти из-за несоблюдения правил техники безопасности.

По последним данным, троих из шести пострадавших при взрыве перевезли на лечение в ожоговый центр в Грозный.

Ранее сообщалось, что на газовой заправке на улице Свердлова в Ингушетии произошёл взрыв.