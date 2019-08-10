Адвокат прокомментировал возбуждение дела против ФБК
- РИА Новости
По его словам, «легализация денег невозможна без совершения другого преступления, в результате которого полученные средства нужно отмыть».
«Откуда взялись эти деньги? В результате хищения, торговли незаконными товарами, наркотиками, оружием? Сама по себе ст. 174 не может существовать. Нужно сначала возбудить дело по поводу какого-то другого преступления, и только после этого можно расследовать легализацию», — заявил Зайцев.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, с помощью которых финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
Также в СК заявили, что банки получили судебные постановления об аресте счетов ФБК и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.
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