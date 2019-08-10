Адвокат прокомментировал возбуждение дела против ФБК

Бывший следователь МВД, адвокат и член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев в беседе с RT прокомментировал уголовное дело в отношении некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) об отмывании около 1 млрд рублей.

По его словам, «легализация денег невозможна без совершения другого преступления, в результате которого полученные средства нужно отмыть».

«Откуда взялись эти деньги? В результате хищения, торговли незаконными товарами, наркотиками, оружием? Сама по себе ст. 174 не может существовать. Нужно сначала возбудить дело по поводу какого-то другого преступления, и только после этого можно расследовать легализацию», — заявил Зайцев.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании порядка 1 млрд рублей, с помощью которых финансировалась некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).

Также в СК заявили, что банки получили судебные постановления об аресте счетов ФБК и «Защиты прав граждан», а также более 100 счетов физических и юридических лиц.

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