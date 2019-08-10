Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.

«Ожирение на 100 тыс. соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1...» — сообщили в министерстве.

Следом идут Алтайский край (867,8 случаев ожирения на 100 тыс. человек) и Ульяновская область (849,7).

При этом наименьшее количество случаев ожирения зафиксировано в Якутии, а также в Приморском крае и Белгородской области.

В апреле замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что число россиян с избыточной массой тела с 2011 года возросло в два раза.