Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава.
«Ожирение на 100 тыс. соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1...» — сообщили в министерстве.
Следом идут Алтайский край (867,8 случаев ожирения на 100 тыс. человек) и Ульяновская область (849,7).
При этом наименьшее количество случаев ожирения зафиксировано в Якутии, а также в Приморском крае и Белгородской области.
В апреле замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказала, что число россиян с избыточной массой тела с 2011 года возросло в два раза.