Реконструкцию набережной Гурзуфа планируют начать в 2020 году
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- РИА Новости
«В Гурзуфе уже приняты решения, будет реконструкция набережной. Это уже состоявшееся решение — со следующего года там приступим к работам», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам совещания по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма в республике.
Он отметил, что в ходе реконструкции новую инфраструктуру создадут на протяжении 1,5 км набережной.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.