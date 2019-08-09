Реконструкцию набережной Гурзуфа планируют начать в 2020 году

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Реконструкцию набережной в ялтинском посёлке Гурзуф планируют начать в 2020 году, сообщает «Крыминформ».
Реконструкцию набережной Гурзуфа планируют начать в 2020 году
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«В Гурзуфе уже приняты решения, будет реконструкция набережной. Это уже состоявшееся решение — со следующего года там приступим к работам», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам совещания по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма в республике.

Он отметил, что в ходе реконструкции новую инфраструктуру создадут на протяжении 1,5 км набережной.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

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