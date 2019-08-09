Водитель попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса арестован

Приморский районный суд Новороссийска арестовал на два месяца водителя экскурсионного автобуса, попавшего в ДТП в районе посёлка Верхнебаканского Краснодарского края.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сотрудника суда.

«Судья Руковишников в пятницу удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнего подозреваемого», — заявил он.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск — Керчь в Краснодарском крае произошла авария с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля.

После аварии 44 пострадавших были госпитализированы. В результате ДТП погибли три человека, в том числе двое детей.

СК возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».