В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления

В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.

Об этом пресс-служба ведомства сообщила ТАСС по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Значительно сокращена зона задымления. Количество населённых пунктов, попадающих в данную зону, с 30 июля снизилось в 4,5 раза. Превышение ПДК на задымлённых территориях не зарегистрировано», — отметили в МЧС.

Как уточняет агентство, 30 июля в зоне задымления находилось 800 населённых пунктов.

Ранее в МЧС Иркутской области сообщили, что дым от лесных пожаров окутал северную часть региона.

1 августа в ведомстве рассказали, что стало причиной распространения пожаров в Сибири.