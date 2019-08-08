Форум «Город образования» проведут на ВДНХ

Короткая ссылка
Московский международный форум «Город образования» будет проходить с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Ожидается около тысячи экспертов из более чем 50 стран.
Форум «Город образования» проведут на ВДНХ
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На форуме можно будет ознакомиться с практикой применения современных технологий в столичных школах, испытать новейшее оборудование и получить актуальную информацию об инновационных трендах образовательного процесса.

Запланированы деловые, развлекательные и познавательные мероприятия, в том числе конференции, дискуссии, мастер-классы.

Также состоятся открытые занятия по баскетболу и футболу с участием профессиональных тренеров и известных спортсменов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить