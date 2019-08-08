Форум «Город образования» проведут на ВДНХ
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
На форуме можно будет ознакомиться с практикой применения современных технологий в столичных школах, испытать новейшее оборудование и получить актуальную информацию об инновационных трендах образовательного процесса.
Запланированы деловые, развлекательные и познавательные мероприятия, в том числе конференции, дискуссии, мастер-классы.
Также состоятся открытые занятия по баскетболу и футболу с участием профессиональных тренеров и известных спортсменов, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.