Форум «Город образования» проведут на ВДНХ

Московский международный форум «Город образования» будет проходить с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ. Ожидается около тысячи экспертов из более чем 50 стран.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

На форуме можно будет ознакомиться с практикой применения современных технологий в столичных школах, испытать новейшее оборудование и получить актуальную информацию об инновационных трендах образовательного процесса.

Запланированы деловые, развлекательные и познавательные мероприятия, в том числе конференции, дискуссии, мастер-классы.

Также состоятся открытые занятия по баскетболу и футболу с участием профессиональных тренеров и известных спортсменов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее международный гроссмейстер Яна Мельникова в беседе с НСН оценила идею сделать шахматы обязательной дисциплиной в школах России.