В Петербурге предложили узаконить клумбы и фонтаны в парках

В Санкт-Петербурге предложили узаконить клумбы, фонтаны и урны в парках, сообщает «Парламентская газета».

Это следует из поправок в городской закон «О зелёных насаждениях», включённых в предварительный план работы Заксобрания.

«В закон предлагается внести закрытый перечень элементов благоустройства, которые можно размещать в зелёных зонах города», — рассказал спикер парламента Вячеслав Макаров.

Документ также призван упростить ремонт объектов благоустройства.

Смольный и Заксобрание продолжают работу над проектом. В окончательный перечень попадут скамейки, урны, детские и спортивные площадки, скульптуры, фонтаны, цветники, клумбы, вазоны, беседки, теневые навесы. Также должны быть включены памятники, бюсты, памятные знаки. Пока под вопросом коммерческие объекты.

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