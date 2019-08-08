В Петербурге предложили узаконить клумбы и фонтаны в парках
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Это следует из поправок в городской закон «О зелёных насаждениях», включённых в предварительный план работы Заксобрания.
«В закон предлагается внести закрытый перечень элементов благоустройства, которые можно размещать в зелёных зонах города», — рассказал спикер парламента Вячеслав Макаров.
Документ также призван упростить ремонт объектов благоустройства.
Смольный и Заксобрание продолжают работу над проектом. В окончательный перечень попадут скамейки, урны, детские и спортивные площадки, скульптуры, фонтаны, цветники, клумбы, вазоны, беседки, теневые навесы. Также должны быть включены памятники, бюсты, памятные знаки. Пока под вопросом коммерческие объекты.
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