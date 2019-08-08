В Петербурге предложили узаконить клумбы и фонтаны в парках

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге предложили узаконить клумбы, фонтаны и урны в парках, сообщает «Парламентская газета».
В Петербурге предложили узаконить клумбы и фонтаны в парках
  • © pixabay.com

Это следует из поправок в городской закон «О зелёных насаждениях», включённых в предварительный план работы Заксобрания.

«В закон предлагается внести закрытый перечень элементов благоустройства, которые можно размещать в зелёных зонах города», — рассказал спикер парламента Вячеслав Макаров.

Документ также призван упростить ремонт объектов благоустройства.

Смольный и Заксобрание продолжают работу над проектом. В окончательный перечень попадут скамейки, урны, детские и спортивные площадки, скульптуры, фонтаны, цветники, клумбы, вазоны, беседки, теневые навесы. Также должны быть включены памятники, бюсты, памятные знаки. Пока под вопросом коммерческие объекты.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы рассказали о работах по облагораживанию Остоженки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить