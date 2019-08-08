В МЧС рассказали о восьми разрушенных домах в результате ЧП в Ачинске

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Начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил о восьми полностью разрушенных домах в результате детонации боеприпасов на складе в Ачинске.
В МЧС рассказали о восьми разрушенных домах в результате ЧП в Ачинске
  • Reuters

«Самое главное... вернуть домам жителей (Каменки — RT.) первоначальное состояние, восстановить утраченное жильё, жильё, которое пожаром было уничтожено. Речь идёт о восьми жилых домах в частном секторе», — цитирует РИА Новости Лисина.

5 августа на складе в военной части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка в Красноярском крае, произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов. 

В результате инцидента погиб один человек, восемь пострадали.

СК России возбудил уголовное дело в связи с произошедшим.

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