Сапёры начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском после пожара

Сапёры начали поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где ранее произошёл пожар.

«Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей посёлка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу», — цитирует РИА Новости сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.

В Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор.