Сапёры начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском после пожара
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«Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей посёлка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу», — цитирует РИА Новости сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.
В Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор.