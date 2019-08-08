Сапёры начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском после пожара

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Сапёры начали поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов на территории, которая прилегает к складу боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где ранее произошёл пожар.
Сапёры начали поиск взрывоопасных предметов под Ачинском после пожара
  • © РИА Новости

«Инженерные подразделения в четверг приступили к очистке окрестностей посёлка Каменка Ачинского района и территории, прилегающей к складу», — цитирует РИА Новости сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации снят со всего Ачинского района после того, как на складе в военной части произошёл пожар, приведший к детонации боеприпасов.

В Минобороны назвали предварительной причиной пожара на складе человеческий фактор.

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