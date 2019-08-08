В попавших в ДТП под Новороссийском автобусе и машине были 14 детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что в автобусе и легковом автомобиле, которые попали в ДТП под Новороссийском, находились 14 детей.

«По оперативной информации, поступившей от регионального детского омбудсмена, всего в двух транспортных средствах находилось 14 детей», — цитирует РИА Новости пресс-службу Кузнецовой.

По её словам, находившиеся в легковом автомобиле дети 17 и 9 лет погибли, их родители были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Также в легковом автомобиле ехала мама с 3-летним ребёнком – он жив, в тяжёлом состоянии помещён в больницу, его мать погибла», — отмечается в сообщении.

В автобусе находились 11 детей.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет».

По предварительным данным, водители автобуса и легкового автомобиля, которые упали с обрыва под Новороссийском, были трезвы.